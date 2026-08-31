Ministerio Público investiga a sujeto que asesinó a su esposa e hijo en Santa Anita

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra un hombre de 43 años por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio, tras la muerte de una mujer de 49 años y su hijo de 22 en el distrito de Santa Anita.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) abrió diligencias preliminares contra Giuseppe Carlo Leonardi Vargas (43), luego de haber asesinado a su esposa y a su hijo, la noche del domingo 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, distrito limeño de Santa Anita.

De acuerdo con la denuncia policial, el investigado habría realizado disparos con un arma de fuego contra su conviviente y su propio hijo luego de una fuerte discusión mientras retornaban de una fiesta patronal. El intercambio habría generado que el joven defienda a su madre, por lo que recibió un impacto directo en el brazo.

Como parte de las primeras acciones, el Ministerio Público dispuso la realización de la entrevista única en cámara Gesell de la menor hija de la pareja, quien habría presenciado el hecho, así como la toma de declaraciones de familiares y del personal policial que intervino en el caso. Las diligencias se encuentran a cargo de la fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa.

El caso se encuentra en investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

GESTIONAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA ADOLESCENTE

La Fiscalía informó además que se vienen gestionando medidas de protección para la hija de 17 años, quien habría presenciado los hechos. Los vecinos indican que Leonardi Vargas mostraba constantemente actitudes violentas y, durante su detención, disparó en múltiples veces al aire para evitar ser capturado.

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