Miraflores: cámara de seguridad captó a sicario que asesinó a agente inmobiliario | VIDEO

El asesinato de un agente inmobiliario sigue causando interrogantes en la ciudadanía, pues la policía descartó que se haya tratado de un robo ya que la camioneta y demás pertenencias de Gianfranco Navarro no fueron sustraídas.

Ahora, se han podido conocer las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se ve al sicario caminar por la calle del proyecto inmobiliario en Miraflores y previamente estuvo esperando a Navarro en la avenida Santa Cruz para lograr su cometido.

@latinanoticias 🔴El agente inmobiliario Gianfranco Navarro fue asesinado por sicarios en Miraflores, los criminales lo habrían esperado a la salida de su centro de trabajo. Las investigaciones sobre el caso siguen en curso para determinar la causa del ataque. 📌Más información en latinanoticias.pe ♬ sonido original – Latina Noticias

