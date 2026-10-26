Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿cómo solicitar las entradas gratuitas y qué requisitos debes cumplir?

La misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, será uno de los principales encuentros de su visita al Perú. Para esta celebración religiosa se prevé la asistencia de más de 1,2 millones de personas. Las entradas serán gratuitas y los fieles deberán registrarse previamente para acceder al recinto.

La Comisión Central de la visita del Papa a Lima informó que las entradas serán nominativas e intransferibles y que el registro se realizará a través de la plataforma Ticketmaster. Según monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, las inscripciones para el público en general estarán habilitadas los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre.

Las autoridades eclesiásticas advirtieron que está prohibida la venta o comercialización de las entradas. Cualquier intento de cobro indebido podrá ser denunciado a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima. Para obtener más información, los interesados pueden consultar la plataforma oficial León vuelve a casa.

LOS PASOS PARA SOLICITAR LA ENTRADA

Los interesados deberán seguir estos pasos para solicitar sus entradas gratuitas y participar en la misa que se realizará en la Base Aérea Las Palmas:

1. Crear una cuenta en Ticketmaster. Ingresa a la plataforma y selecciona la opción «Ingresar / Registrarse». Completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones y confirma tu cuenta.

2. Buscar el evento oficial. Inicia sesión y ubica la actividad denominada «Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas». También puedes ingresar mediante los enlaces oficiales proporcionados por la organización.

3. Seleccionar la categoría de público general. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en total: una para sí misma y hasta siete adicionales para sus acompañantes.

4. Elegir el bloque de ubicación. Selecciona uno de los bloques disponibles en el mapa. Si solicitas varias entradas en una misma operación, todas corresponderán al mismo bloque. El sistema asignará automáticamente la puerta y el horario de ingreso.

5. Registrar los datos de los asistentes. Ingresa correctamente los nombres, apellidos y números de documento de identidad de cada persona. Los ciudadanos peruanos deberán consignar su DNI, mientras que los extranjeros podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería.

6. Confirmar la solicitud. Revisa los datos y confirma la operación. La entrada digital con código QR quedará disponible en tu cuenta de Ticketmaster y podrás presentarla impresa o desde tu teléfono móvil.

La Santa Misa está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre. Se recomienda revisar cuidadosamente la información de las entradas para evitar inconvenientes durante el ingreso.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR PARA INGRESAR A LA MISA?

Cada asistente deberá mostrar su entrada con código QR, en formato digital o impreso, junto con el documento de identidad físico que registró al momento de la inscripción.

El ingreso se realizará por la puerta y en el horario asignados por el sistema. Si varias personas solicitaron sus entradas en una misma operación, no será indispensable que lleguen juntas, siempre que cada una presente su boleto y documento de identidad.

¿Las personas con discapacidad tendrán acceso especial?

Sí. Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y acceso diferenciado por la puerta N.º 2. Podrán acudir con un acompañante, quien también deberá contar con su entrada. Además, recibirán asistencia del personal de voluntariado.

¿Los niños necesitan una entrada?

Sí. Los menores de edad deberán contar con su propia entrada y documento de identidad, además de acudir acompañados por sus padres o tutores. Se permitirá el ingreso de coches de bebé para niños de hasta cinco años.

¿Se puede elegir la puerta de ingreso?

No. El asistente podrá seleccionar el bloque de ubicación disponible, pero el sistema asignará automáticamente la puerta y el horario de ingreso.

¿Está permitido ingresar con sillas plegables?

Sí, pero únicamente para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud. Las sillas deberán ser pequeñas, ligeras y plegables, y no podrán obstaculizar las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

¿Habrá atención médica y servicios básicos?

Sí. El recinto contará con puntos de atención médica, ambulancias, servicios higiénicos y puntos de hidratación. Quienes necesiten ayuda podrán acudir al personal de organización o seguridad para recibir orientación.

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