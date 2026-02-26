Momento exacto en que la PNP irrumpe en casa de Adrián Villar para detenerlo

Adrián Villar, investigado como el responsable de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano, fue detenido la madrugada de este jueves 26 de febrero cuando se encontraba en la vivienda de su madre en Miraflores. La intervención policial se llevó a cabo nueve días después del fatal accidente que le quitó la vida a la campeona nacional de buceo.

Un video al que accedió Latina Noticias muestran el preciso instante en que efectivos de la Policía Nacional irrumpen en el edificio de la madre del joven y suben hasta su departamento para proceder con la orden de allanamiento y detención preliminar que pesaba en su contra.

En las imágenes se observa cómo la mamá de Adrián Villar le dice a los efectivos que su hijo ‘saldrá por las buenas’, pero antes quiso corroborar si contaban con una orden de allanamiento.

En otro momento, la progenitora se quiebra durante la intervención y pide a los policías realizar la intervención con calma para no asustar a su menor hija. “Con tranquilidad, vamos a colaborar, tengo mi hijita de 4 años por favor. Mi hija está durmiendo”, se le oye decir.

