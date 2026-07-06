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Motociclista muere en accidente en túnel Santa Rosa: su casco quedó destrozado

Lima
Felipe Morales
Felipe Morales
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En la avenida Prolongación Tacna, a la salida del túnel Santa Rosa, un accidente dejó como saldo a una persona fallecida y otra herida. Esta última fue llevada al Hospital Loaiza, según lo que se informó de forma preliminar.

La motocicleta en la que se trasladaba la víctima habría impactado contra un muro, ocasionando que este caiga abruptamente y termine perdiendo la vida. Tal fue el impacto que su casco terminó completamente destrozado.

Los peritos de criminalística y personal de la Fiscalía llegaron para realizar las diligencias correspondientes. Ellos no descartan que el conductor haya perdido el control debido a la excesiva velocidad a la que iba.

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