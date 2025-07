Mujer de 70 años podría perder el brazo tras presunta negligencia en hospital de SJL

Consternación y reclamos en San Juan de Lurigancho. Teófila Cárdenas Romero, una madre de familia de 70 años, está a punto de perder el brazo izquierdo por una presunta negligencia médica ocurrida en el hospital “10 de Canto Grande”. Según denuncia su hijo Alejandro, todo comenzó el pasado 30 de junio cuando la mujer llegó al hospital tras sufrir una fractura.

De acuerdo a los familiares, a pesar de tener un hueso roto y una herida que requería atención especial, uno de los médicos solo le colocó una férula.

“Había una herida que no pasaba nada, que no me preocupara”, relató Alejandro. Sin embargo, con el paso de los días, la salud de Teófila empeoró: el brazo comenzó a hincharse y apareció una infección grave.

“En los 10 días empezó a botar materia… me dijeron que estaba llegando al hueso y que había que operarla de inmediato”, contó su hijo, quien denunció que, pese a la urgencia, tuvieron que esperar más de 26 horas para que un médico la atendiera nuevamente.

“Ahora mi mamá puede perder el brazo, porque si me hubieran explicado bien desde el inicio que tenía que curar la herida, yo lo hubiera hecho”, lamentó.

Mientras tanto, la familia pide apoyo económico para cubrir los gastos médicos: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 954165020 a nombre de Alejandro Cárdenas.

