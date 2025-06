Mujer que contaba con medidas de seguridad fue asesinada por expareja

Adolfo Arturo Príncipe Jaque terminó admitiendo su responsabilidad en el feminicidio de Nancy Valer Orcoy, una mujer de 36 años que ya había denunciado reiteradas veces a su agresor y contaba con medidas de protección.

Inicialmente, el sujeto intentó negar su participación, pero terminó por confesar ante la policía que asfixió a su expareja tras una discusión ocurrida el pasado martes 27 de mayo en Villa María del Triunfo. Según el informe policial, la víctima fue hallada sin vida en su vivienda del asentamiento humano Praderas de José Gálvez.

“A PESAR DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, NADIE LA CUIDABA”

La familia de Nancy denuncia que ella buscó todas las formas posibles para alejarse de su agresor, incluso se mudó cerca de la casa de sus padres con la esperanza de estar más segura. Sin embargo, aseguran que las medidas dictadas por la justicia no fueron suficientes.

“Regresó a su casa a matarla”, declaró el hermano de la víctima. “Aquí tengo los documentos de las medidas de protección de mi hermana. A pesar de eso, el asesino se acercaba a mi hermana”.

Entre lágrimas, la madre de Nancy pidió justicia. “Mi hija estaba viva, sana, él la mató. Quiero justicia, que esto no quede impune”.

El testimonio de Príncipe Jaque resultó estremecedor: “Ella agarró cuchillo y yo se lo quité. Lo tuve unos 3 minutos, será y se me pasó. Ahí se me pasó, no es que la maté, se me pasó”, declaró.

Nancy Valer era un soporte económico para su familia. Sus padres y hermanos la despiden entre rezos, clamando justicia y esperando que este feminicida pague por el crimen cometido.

