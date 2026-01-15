Municipalidad cancela ‘Serenata de Lima’ por fallecimiento de operarios de Emape

La Municipalidad de Lima suspendió las celebraciones por el 491º aniversario de la capital, originalmente pactadas para este sábado 17 de enero. La decisión responde al luto institucional tras el fatal accidente en la Panamericana Sur, en el que dos colaboradores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) perdieron la vida.

Mediante un pronunciamiento oficial, el municipio confirmó que el espectáculo en la Plaza de Armas queda postergado. El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, enfatizó que la institución prioriza el respeto a las familias afectadas. La nueva fecha del festival se difundirá próximamente mediante sus plataformas digitales.

La administración edil calificó este periodo como un “momento de profundo pesar” y exhortó a los ciudadanos a solidarizarse con la medida.

DETALLES DEL SINIESTRO EN LA PANAMERICANA SUR

La tragedia ocurrió la madrugada del 14 de enero, aproximadamente a las 4:00 a.m., a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur. Mientras el equipo de mantenimiento vial ejecutaba labores de limpieza, un tráiler de carga pesada colisionó contra las unidades de Emape.

Las víctimas mortales fueron Wilfredo Rosales Mallma, quien falleció de forma instantánea en el lugar del impacto, y Jessica Corachahua Toledo, quien pereció horas más tarde en el Hospital María Auxiliadora debido a la gravedad de sus lesiones.

Otros operarios resultaron heridos y permanecen bajo observación médica en centros de salud locales.

VIDEO RECOMENDADO