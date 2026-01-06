Municipalidad de Miraflores responde por irregularidades halladas por Contraloría en adjudicación de obras

La Contraloría General de la República informó hoy, martes 6 de enero, sobre el hallazgo de irregularidades en la adjudicación, por parte de la Municipalidad de Miraflores, de cinco obras valorizadas en S/ 11’822,017. Asimismo, determinó una presunta responsabilidad penal en dos servidores ediles.

Ante lo confirmado por la Contraloría, la Municipalidad de Miraflores informó que ya el año pasado, a través de la Procuraduría Pública Municipal, solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación preliminar para determinar responsabilidades en este caso.

Asimismo, aseguró que se viene aplicando “un plan de acción para implementar las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior (2025) y remitir la documentación con las acciones adoptadas al Órgano de Control Interno (OCI) de la entidad o a la misma Contraloría“.

Finalmente, la Municipalidad de Miraflores aseguró que, de hallarse responsabilidad, “se actuará conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

¿QUÉ INFORMÓ MÁS TEMPRANO LA CONTRALORÍA?

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 016-2025-2-2161-AC, cuyo período de evaluación comprende del 25 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2025, los funcionarios de la Municipalidad de Miraflores encargados de las contrataciones no efectuaron la verificación de la acreditación de los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional, previstos en las bases integradas de licitaciones públicas, lo que permitió el perfeccionamiento de los contratos para la ejecución de obras con postores que no acreditaron contar con la capacidad necesaria para ejecutar las obras.

La auditoría se centró en los procedimientos de selección de la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Avenida Roca y Boloña por un monto de S/ 3 313 318.34, la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1 para la recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la calle Bolognesi por S/ 4 046 978.17 y la Adjudicación Simplificada n. 014-2024-CS-MM-1-1 para la renovación de pistas y adquisición de mobiliario urbano en la calle Porta por S/ 1 147 964.05.

También están incluidas la Adjudicación Simplificada n.° 015-2024-CS-MM-1 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle General Varela (S/ 1 289 749.43) y la Adjudicación Simplificada n.° 017-2024-CS-MM-1 para la creación de servicios de espacios públicos urbanos en el Parque de la Juventud (S/ 2 024 007.80).

