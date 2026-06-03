Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este miércoles 3 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 2 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, lideró una nueva sesión del Consejo de Ministros, donde se abordaron temas como las medidas orientadas a la prevención de desastres. Además, se discutió sobre el cierre de brecha sociales, así como la seguridad nacional y el fortalecimiento de la presencia de Perú en el exterior.

Dentro de los principales acuerdos, se prorrogó el estado de emergencia en 21 departamentos, debido al peligro inminente ante lluvias intensas. Por otro lado, se declaró de interés nacional la creación de dos nuevos distritos en Amazonas y se extendió el estado de emergencia en Tacna y Tarata con el fin de mantener el orden interno, entre otros acuerdos.

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