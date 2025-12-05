Municipalidad de Miraflores se pronuncia tras asesinato a pocos metros de Larcomar

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado expresando su profunda consternación por el asesinato de un joven ocurrido la noche del jueves en el malecón, a pocos metros de Larcomar y cerca de varios hoteles que reciben a turistas.

La entidad señaló que ha puesto a disposición de la Policía todas las herramientas necesarias para apoyar la investigación. Asimismo, reafirmó que la seguridad ciudadana es “prioridad absoluta” y que continuará reforzando las acciones de prevención y vigilancia en las zonas críticas del distrito.

Según las primeras diligencias policiales, la víctima fue atacada con al menos 14 disparos por un sujeto que se movilizaba en motocicleta.

El atacante habría disparado a quemarropa en múltiples ocasiones antes de huir a toda velocidad por la bajada Armendáriz. Testigos aseguraron que, en los primeros segundos tras el ataque, el criminal incluso intentó escapar a pie.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen que ha generado alarma en uno de los distritos más turísticos de Lima.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: