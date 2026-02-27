‘Negro Marín’, enemigo de ‘El Monstruo’ y lugarteniente de ‘El Jorobado’, será extraditado hoy desde España

Casi cuatro meses después de ser capturado en España, Miguel Ángel Marín Morón, conocido como ‘Negro Marín’, será extraditado hoy al Perú para responder ante la justicia por el caso ‘Los sanguinarios de la construcción’, banda criminal dedicada a extorsionar empresas de transporte, discotecas y obras de construcción.

Latina Noticias conversó con el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, quien confirmó que el peligroso cabecilla criminal llegará al territorio peruano aproximadamente a las 6 de la tarde e inmediatamente será sometido al reconocimiento médico legal conforme a los protocolos vigentes.

Tras ello, será trasladado por personal de Interpol Lima a la sede de Requisitorias de Ventanilla y, finalmente, puesto a disposición del juzgado de Ventanilla para la realización del control de identidad, diligencia en la que participará el representante del Ministerio Público.

Alias ‘Negro Marín’ fue capturado en Madrid el pasado 5 de noviembre del 2025 debido a una alerta roja internacional por los delitos de sicariato, extorsión y lesiones graves. Es investigado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), dirigida por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco.

Su captura represanta un golpe al crimen organizado. Marín es considerado el lugarteniente de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’. Lideró la organización criminal ‘Los sanguinarios de la construcción’ cuando este último fue llevado a prisión. Desde entonces es acusado de haber asesinado a trabajadores de construcción civil y transportistas en distritos de Lima Norte. Su enfrentamiento con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, por el control del cobro de cupos habría dejado varios asesinatos.

🚨 #LoÚltimo | El Ministerio Público, en su calidad de autoridad central en materia de extradiciones, logró la entrega, desde España, de Miguel Marín, alias 'Negro Marín', investigado como presunto cabecilla de la organización criminal 'Los sanguinarios de la construcción', quien… pic.twitter.com/W3d7NcOWcC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 27, 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7