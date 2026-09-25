Nuevo video vincula a expareja de ‘Jhonsson Pulpo’ con presuntas actividades ilícitas

Catherin Méndez Araujo, conocida como ‘La Mona’ y expareja de John Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue vinculada por primera vez a una presunta actividad ilícita tras el hallazgo de armas de fuego en su vivienda y nuevas evidencias incorporadas a las investigaciones contra la organización criminal Los Pulpos en Trujillo.

La Policía informó que cámaras de seguridad registraron el ingreso de personas cercanas al entorno de ‘Jhonsson Pulpo’ al departamento de Méndez Araujo, ubicado en Pueblo Libre. Entre los asistentes figurarían familiares directos del presunto cabecilla y otros investigados. Las imágenes fueron captadas el 1 de septiembre, dos días después del secuestro de Jenss Lara y del asesinato de sus acompañantes.

Las pesquisas se reforzaron luego de la captura de ‘Jhonsson Pulpo’ en Bolivia. De acuerdo con la Policía, en uno de los teléfonos incautados se encontró una conversación que comprometería a Méndez Araujo con el manejo de dinero proveniente del pago de un secuestro. Según el general José Antonio Zavala, el intercambio de mensajes menciona la entrega de un millón de dólares a la investigada, elemento que ahora forma parte del expediente.

Tras reunir estos indicios, agentes policiales detuvieron a ‘La Mona’ a mediados de septiembre en las inmediaciones de un condominio. Durante el allanamiento de su vivienda se encontraron dos armas de fuego, una de ellas de largo alcance, registradas a nombre de un tercero identificado como Fredy Villaorduña Vega. Para los investigadores, este hallazgo configuraría el presunto delito de tenencia ilegal de armas.

Además, las autoridades incautaron un vehículo blindado valorizado en más de 94 mil dólares y diversas fotografías que son analizadas como parte de la investigación. Luego de las pericias correspondientes, las armas fueron trasladadas a Trujillo para ser incorporadas a las pesquisas que buscan determinar el nivel de participación de Catherin Méndez Araujo dentro de la estructura criminal de Los Pulpos.

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