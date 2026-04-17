ONPE se pronuncia por cédulas halladas junto a basura en Surquillo

La ONPE emitió un comunicado tras la denuncia difundida por el programa “Beto a Saber”, de Willax, sobre cuatro cajas con cédulas de votación encontradas junto a la basura en Surquillo, correspondientes a mesas de sufragio de Santiago de Surco.

A través de sus redes sociales, la entidad explicó que el material era trasladado por una empresa contratada, con presencia de un coordinador de ONPE, un policía y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública sobre las cajas con cédulas electorales encontradas el jueves 16 de abril.#EG2026 pic.twitter.com/aTrqz1meti — ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Según indicó, durante el traslado se movilizaron 24 cajas, pero cuatro fueron colocadas en la maletera por falta de espacio y no llegaron al destino. Tras detectar la ausencia, se intentó contactar al conductor sin éxito.

Además, la ONPE aseguró que los votos de esas mesas ya fueron registrados en actas de escrutinio y están en proceso de contabilización y publicación. Asimismo, informó que el caso fue denunciado ante la Policía y será investigado, mientras se adoptan medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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