Padres realizan plantón frente al Minedu para rechazar clases virtuales por crisis energética

Un grupo de padres de familia llegó hasta el frontis del Ministerio de Educación en San Borja para rechazar el regreso a la virtualidad en los colegios como medida temporal dispuesta por el Gobierno ante la crisis energética ocasionada por el incendio en el ducto de gas de Camisea.

Norma Correa, vocera del colectivo Volvamos a Clases Perú, consideró que “la disposición del Ejecutivo no solo es facilista sino también desacertada e indolente”, por lo que debe ser descartada definitivamente a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo en las instituciones públicas y privadas.

Además cuestionó que todos los sectores continúen operando con normalidad, pero sean los estudiantes los más afectados por los constantes cierres que dispone el Gobierno. Asimismo, dijo que no existe garantía que las clases presenciales se reanuden en una semana por lo que los escolares seguirán siendo los más perjudicados con la crisis energética.

