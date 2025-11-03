Paro de transportistas del 4 de noviembre: lo último que se sabe

En medio de una ola de extorsiones y ataques contra transportistas, varios gremios han decidido mantener firme su medida de apagar motores este 4 de noviembre, en protesta por los atentados que vienen sufriendo.

Tras varias reuniones con las autoridades y ante las dificultades para garantizar la seguridad en el servicio público, los principales sindicatos y asociaciones de transporte anunciaron finalmente su posición frente a la crisis.

¿HABRÁ PARO ESTE 04 DE NOVIEMBRE?

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, organización que agrupa a empresas de las zonas periféricas de la capital, confirmó que este 4 de noviembre se llevará a cabo un “apagado de motores” y una marcha pacífica para exigir acciones concretas frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a Exitosa, el dirigente aclaró que no se realizarán bloqueos de vías ni actos violentos, ya que el propósito es visibilizar la situación de riesgo que enfrentan los trabajadores del transporte.

Mientras que, el colectivo encabezado por el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca, aseguró que el 95% de las empresas formales no se sumará al paro, luego de mantener una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda.

GREMIOS QUE ACATARÁN EL PARO

Transportistas Unidos (TU)

Transporte Unido del Cono Este SJL

Empresa de Transporte Nueva América

Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet)

Asociación Nacional de Conductores Profesionales (ANCPP)

PARO EN MEDIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

La última protesta de transportistas se realizó el pasado 6 de octubre, cuando varias líneas realizaron un “paro de motores”, dejando a miles de ciudadanos sin movilidad en Lima y Callao. Un día después, los dirigentes firmaron un acuerdo con el Ejecutivo que daba 15 días para aplicar medidas de seguridad. Sin embargo, ante el aumento de amenazas y asesinatos, anunciaron una nueva paralización.

Pese a que el 22 de octubre el presidente José Jerí decretó el estado de emergencia y desplegó a policías y militares en las calles, el SINADEF registró 28 homicidios vinculados al sector en solo 15 días. “Los asesinatos y ataques contra transportistas no han disminuido”, lamentó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), en declaraciones a La República.

