Embajador de EE.UU. deja atrás polémica con Perú por aviones F-16: “Seguimos siendo socios y hermanos”

Bernie Navarro aseguró que el acuerdo por los aviones ya está en marcha y destacó la cooperación en seguridad, tras la entrega de helicópteros Black Hawk a la Policía Nacional.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, reafirmó la solidez de la relación bilateral y buscó cerrar la polémica por la compra de aviones F-16 al asegurar que el acuerdo ya se encuentra en ejecución. “Seguimos adelante… seguimos de socios, seguimos de hermanos. Como hemos hablado, se firmó un contrato, ya desembolsaron el depósito para el contrato. Así que seguimos adelante”, declaró.

Sus declaraciones se dan luego de los cuestionamientos por la demora en la firma del contrato, en medio de la resistencia inicial del presidente José María Balcázar. Sin embargo, el diplomático evitó profundizar en la controversia y puso énfasis en los vínculos históricos entre ambos países.

“PERÚ ES CLAVE PARA LA ESTABILIDAD DE LA REGIÓN”

Navarro destacó que la relación entre Perú y Estados Unidos se ha fortalecido con el paso del tiempo. “Hemos sido socios y hermanos por 200 años y aún más lo estamos viendo hoy con los helicópteros y ayer lo vimos con el trato de los F-16 que firmamos”, sostuvo.

En ese contexto, subrayó la importancia estratégica del país en el hemisferio. “El hemisferio occidental es clave para Estados Unidos… y Perú es clave en ese contexto. Perú es clave por la estabilidad de la región”, afirmó.

Además, remarcó que la seguridad es una prioridad para el presidente Donald Trump. “Sin seguridad no hay estabilidad, sin estabilidad no hay prosperidad. Queremos unas Américas que sean prósperas para que todos seamos prósperos”, agregó.

Como parte de esta cooperación, el Gobierno de Estados Unidos donó seis helicópteros Black Hawk a la Policía Nacional del Perú para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Tres de estas aeronaves llegaron en diciembre y las otras tres en marzo, y cuentan con capacidad para operar a baja altitud en zonas de difícil acceso de la Amazonía.

La ceremonia de presentación y capacitación de 16 pilotos peruanos se realizó en Ucayali, con la presencia del ministro del Interior, José Zapata, y autoridades policiales. Este entrenamiento forma parte de las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad y las operaciones contra el narcotráfico en el país.

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