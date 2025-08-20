Paro de transportistas en Lima: estas universidades anunciaron clases virtuales este jueves 21 de agosto

El anunciado paro de transportistas en Lima para este jueves 21 de agosto ya genera impacto en el sector educativo. Diversas universidades de la capital han decidido modificar sus actividades presenciales para salvaguardar la seguridad y movilidad de sus estudiantes, docentes y personal administrativo.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que las actividades académicas presenciales que puedan desarrollarse a distancia se dictarán en la modalidad remota. En tanto, aquellas clases prácticas o de laboratorio que requieran presencialidad serán reprogramadas.

Asimismo, la PUCP detalló que su campus universitario permanecerá abierto para actividades previamente programadas que no hayan sido reprogramadas. También habilitará espacios con conectividad en el Complejo Mac Gregor y el Aulario, oficinas docentes bajo coordinación previa, servicio de tópico hasta las 5 p.m. y una oferta limitada de alimentación.

Por su parte, la Universidad del Pacífico (UP) anunció que todas sus clases, desde pregrado y posgrado hasta la escuela preuniversitaria e idiomas, se dictarán de manera virtual. Aunque sus instalaciones permanecerán abiertas, los servicios de alimentación funcionarán con restricciones. La institución aseguró que continuará monitoreando la situación para determinar si extenderá la medida.

La convocatoria al paro fue realizada por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano (Ametur), quien señaló que buscan visibilizar la inseguridad que afecta al sector. En la misma línea, Miguel Ángel Palomino, representante de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), afirmó que la protesta busca llamar la atención frente a las extorsiones y la ola delictiva que padecen los conductores.

