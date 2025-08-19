MTC descarta paro de transportistas este 21 de agosto: “No cedemos ni un paso a las presiones de gremios informales”

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, se ha pronunciado ante lo anunciado por Martín Valeriano, presidente de Anitra, sobre un nuevo paro de transportistas para el jueves 21 de agosto. El titular del MTC ha descartado esta convocatoria y ha asegurado que existe una fluida coordinación con los gremios del sector.

“No corresponde sentarse con las personas o pseudodirigentes que están al margen de la ley. Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el MTC, seguir conversando, dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao, así que paro no va a haber el día 21“, expresó el ministro Sandoval, resaltando que prevalecerá el diálogo con los gremios formales del transporte.

Dio a conocer que la última reunión convocada por el MTC contó con la asistencia de transportistas formales. “Yo converso con gremios formales”, enfatizó. También explicó que sí hubo una intención de algunos grupos de acatar una nueva movilización, pero que esta declinó al escuchar la predisposición del MTC sobre la inseguridad que aqueja al sector transporte.

“No ha habido condiciones, la condición es entenderse y conversar. Hemos acordado constituir una mesa de trabajo a través de una resolución ministerial. Algunos dirigentes habían manifestado días antes su intención de acatar el paro, pero al escuchar la predisposición y orientación del MTC respecto al reordenamiento, la lucha contra la ilegalidad y la inseguridad ciudadana, hemos considerado conveniente no dejar desprotegido al ciudadano. Más allá de paralizar el transporte, es mejor unirnos y trabajar juntos. La agenda será abierta”, señaló ante los medios de prensa.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro César Sandoval reiteró lo señalado en sus declaraciones, acompañado con un video que muestra una reunión con diversos representantes del sector transporte. “¡No habrá paro! No cedemos ni un paso a las presiones de los gremios informales que buscan desestabilizar el país”, se lee en su publicació.

¡No habrá paro! No cedemos ni un paso a las presiones de los gremios informales que buscan desestabilizar el país. No estoy en el cargo para defender intereses personales o particulares. Siempre apostaré por el diálogo junto a los transportistas que caminen por la legalidad.… pic.twitter.com/zqdJPV1qAI — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 19, 2025

¿QUIÉNES ACATARÁN EL PARO?

El gremio de transportistas se encuentran en un escenario dividido ante una nueva movilización. Hasta el momento, la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (Ametur) es uno de los grupos que ha confirmado su participación, a través de recientes declaraciones de Manuel Odiana.

En esta misma línea ya se había pronunciado, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien señaló que más de 20 mil unidades y cerca de 460 empresas tienen previsto sumarse a la paralización del 21 de agosto.

VIDEO RECOMENDADO