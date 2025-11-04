Paro de transportistas hoy, 4 de noviembre: sigue EN VIVO la cobertura de Latina Noticias

Este martes 4 de noviembre de 2025, diversas empresas de transporte urbano en Lima iniciaron un paro de actividades para exigir mayores medidas de seguridad ante los constantes asaltos y agresiones que sufren los conductores.

La medida, que genera demoras en distintos puntos de la capital, busca llamar la atención de las autoridades sobre la falta de coordinación entre el sector transporte y la Policía Nacional, así como la necesidad de proteger a los choferes mientras cumplen su servicio.

Frente a este contexto, Latina Noticias, a través de su canal de YouTube, ofrece una cobertura en directo que permite seguir los acontecimientos del paro de transportistas y conocer las resoluciones que se adopten durante la jornada.

Mira la transmisión en directo y mantente informado con imágenes exclusivas, reportes desde las principales avenidas de Lima Metropolitana y las últimas decisiones que se adopten durante la jornada.

