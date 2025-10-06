Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Paro de transportistas: suspenden temporalmente estaciones del Metropolitano por bloqueos en Lima Norte

Lima
ybances@latina.pe
ybances@latina.pe
Compartir

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que varias estaciones del Metropolitano suspendieron su servicio la mañana de este lunes 6 de octubre debido a los bloqueos registrados en el marco del paro de transportistas.

A través de sus redes sociales, la entidad detalló que las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo permanecieron cerradas por la obstrucción del paso de buses en la estación Universidad, afectando a cientos de usuarios que se dirigían a sus centros de trabajo y estudio.

Minutos después, la ATU actualizó la información e indicó que el servicio empezó a restablecerse de manera gradual, aunque con demoras de hasta 20 minutos en el recorrido. No obstante, los servicios alimentadores Bertello y Naranjal continuaron suspendidos por la manifestación en el óvalo Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

 

Siguiente artículo