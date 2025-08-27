Parque de las Leyendas anuncia ingreso gratuito para este fin de semana: estos son los requisitos

Este fin de semana, el Parque de las Leyendas tendrá el ingreso gratuito en sus sedes de San Miguel y Huachipa, sin embargo, los asistentes deberán cumplir algunos requisitos para poder ingresar de esa manera. Y es que todos los adultos mayores podrán ingresar de manera libre.

Los requisitos que ha anunciado el Parque de las Leyendas es que los adultos mayores deberán tener mayor 60 años o más y presentar su DNI en la puerta al momento de su ingreso. Cabe mencionar que no hay un horario para ingresar, pues esta entrada libre se puede dar a cualquier hora del día durante el fin de semana.

Esta promoción viene como parte de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor, además, durante el fin de semana, los adultos mayores y las familias que decidan ir al Parque de las Leyendas, disfrutarán una serie de actividades en las sedes de Huachipa y San Miguel.

ACTIVIDADES EN SAN MIGUEL

Para esta sede, el día sábado 30 de agosto al mediodía se realizará una celebración en honor a Santa Rosa de Lima en Villa Carmelo. Ahí, los asistentes podrán dejar cartas a la santa peruana para hacerle peticiones y agradecimientos.

El domingo 31, a las 2:30 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una presentación de danzas y de la actuación de una orquesta digital en el patio central.

ACTIVIDADES EN HUACHIPA

Para esta sede, el día sábado 30 de agosto a las 11 de la mañana se escenificarán pasajes de la vida de Santa Rosa de Lima donde se resaltará su fe y amor por las personas más necesitadas. El domingo 31, a las 2 de la tarde, se presentarán danzas y una orquesta que animará la explanada lobos para cerrar las celebraciones.

