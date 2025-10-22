Perú se suma a la lista de alerta de Reino Unido por intoxicaciones con metanol

Atención. Una lista del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha lanzado una advertencia sobre los riesgos de intoxicación por metanol que vienen de diversas bebidas alcoholicas falsificadas y/o contaminadas. Lo alarmante es que dentro de esta lista se ha incluído a Perú dentro de otros países de Latinoamerica y el mundo.

Perú, Ecuador, Japón, Kenia, México, Nigeria, Rusia y Uganda son los últimos países incluídos en la lista de alerta junto a Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Turquía, Costa Rica y Fiji. Cabe mencionar que dentro de los incidentes causados por el metanol, hubo 6 turistas muertos en Laos durante el 2024.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR METANOL

Según se informa, los síntomas que sienten las personas afectadas son: visión borrosa y confusión, síntomas que pueden ir empeorando y causar enfermedades graves e incluso la muerte. Por lo que se recomienda buscar atención médica de inmediato.

¿QUÉ ES EL METANOL?

El metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera, es un alcohol incoloro altamente tóxico utilizado en la industria como disolvente, combustible y materia prima para fabricar otros químicos. Este químico no está disponible para el consumo humano ya que es altamente tóxico

