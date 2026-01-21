Peruano injustamente detenido en Venezuela desde el 2024 fue repatriado y así fue el reencuentro con su familia

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó este miércoles 21 de enero que Marco Antonio Madrid Martínez, compatriota que permaneció injustamente detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, retornó al país junto a su esposa e hija.

La repatriación del connacional se da luego de gestiones diplomáticas desplegado por la Cancillería a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares en coordinación con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, el Consulado General del Perú en Bogotá y las autoridades colombianas.

En esa línea, la Cancillería exhortó al gobierno encargado de Delcy Rodríguez disponer la la liberación inmediata de todos los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos en los centros de reclusión “Rodeo 1” y “La Crisálida”.

EMOTIVO REENCUENTRO:

Marco Antonio Madrid Martínez llegó a Lima vía aérea y fue recibido por su su familia, quienes lo envolvieron en emotivos abrazos. Funcionarios de la Cancillería también le dieron la bienvenida al ciudadano peruano y le transmitieron el saludo del ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7