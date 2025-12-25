Estos distritos de Lima registraron la peor calidad del aire por el uso de pirotécnicos en Navidad

El uso de pirotécnicos para celebrar la Navidad provocó un incremento significativo de contaminantes del aire en diversos distritos de Lima, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la entidad precisó que San Juan de Lurigancho y Ate registraron las mayores concentraciones de contaminación atmosférica durante la madrugada del 25 de diciembre.

Según detalló, las estaciones de monitoreo ubicadas en estas zonas reportaron los niveles más altos de PM2.5, material particulado fino perjudicial para la salud. En San Juan de Lurigancho se alcanzó una concentración máxima promedio horaria de 104.11 µg/m³, mientras que en la estación de Pariachi, en Ate, se registró 103.68 µg/m³.

#ElDato #Senamhi #Minam Lima: los distritos ubicados al este de la capital reportaron las mayores concentraciones de contaminantes del aire en la Navidad 2025 pic.twitter.com/mtXd5p1yjh — Senamhi (@Senamhiperu) December 25, 2025

El Ministerio del Ambiente ha advertido previamente que la quema de pirotécnicos y fuegos artificiales libera residuos tóxicos que permanecen en el aire, el agua y el suelo, afectando especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

