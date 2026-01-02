PJ dicta 9 meses de prisión preventiva para sujeto que prendió fuego a su pareja

La Fiscalía de la Nación informó que logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva para Rafael Hilario, de 41 años de edad, investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente.

De esta manera, luego de que sea dado de alta del hospital Guillermo Almenara, donde permanece internado bajo custodia policial, el investigado será puesto a disposición del INPE para su clasificación en un establecimiento penitenciario.

El requerimiento fue sustentado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho), de acuerdo con los presupuestos de ley para obtener dicha medida coercitiva.

Según la investigación preliminar, a cargo de la fiscal provincial Giannina Luna Gamarra, el ataque ocurrió el 25 de diciembre del 2025, cuando Rafael Hilario, tras agredir físicamente a la víctima, le prendió fuego frente a sus dos hijos menores de edad en su vivienda de Barrios Altos.

