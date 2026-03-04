PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar tras atropello y muerte de Lizeth Marzano

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano, a quien atropelló el pasado 17 de febrero en San Isidro.

El joven de 21 años, que permanece custodiado en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en La Victoria, es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar de accidente.

Durante la audiencia del 3 de marzo, cuya resolución fue postergada un día, el abogado César Nakasaki refutó el pedido de la Fiscalía señalando que no existía peligro procesal, riesgo de fuga y que su patrocinado tenía arraigo domiciliario, familiar y laboral por lo que no correspondía un requerimiento de prisión preventiva. Lo mencionado no fue suficiente para el juez, que desestimó todos los argumentos de la defensa de Adrián Villar.

Al final de la audiencia, César Nakasaki informó que presentará una apelación a la decisión adoptada por el Poder Judicial.

VIDEO RECOMENDADO