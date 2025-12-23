Plan Verano 2026: MML anuncia cambio de sentido en la Panamericana y que no se cobrará peaje

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, lanzó junto a la PNP, Bomberos y ATU el Plan Verano 2026. A lo largo de la Panamericana Sur y Norte se aplicarán una serie de medidas desde enero a marzo del próximo año. Entre los anuncios figuran el refuerzo de seguridad con patrullas y drones, así como el cobro cero de peaje. También se dio a conocer los días y horas en los que se cambiará el sentido de la Panamericana para agilizar el retorno desde las playas hasta los diversos distritos.

Junto al director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, General Manuel Vidarte, el presidente Ejecutivo de ATU, David Hernández y el comandante César García de la 24 Comandancia Lima Sur, el alcalde Reggiardo anunció, desde el centro de control de Villa, que el Plan Verano 2026 incluye una flota operativa integral de la municipalidad con unidades de auxilio livianas y pesadas, motos, ambulancias y drones. Señaló que a estas unidades se sumarán las de la PNP, Bomberos y ATU.

También en seguridad, anunció que en caso accidentes de tránsito, auxilio mecánico y emergencias médicas estará habilitada la Central de Emergencias a través del número telefónico 939 561 906, por los 7 días de la semana y durante las 24 horas.

CAMBIO DE SENTIDO EN LA PANAMERICANA

El Plan Verano 2026 también incluirá el cambio de sentido en la Panamericana, vía que permite el acceso a las concurridas playas y el retorno hacia los diversos distritos. El cambio de sentido se implementará cada domingo de enero a marzo de 2026 desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m para evitar congestionamientos. Además de este periodo, esta medida también se aplicará el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril, también en el horario mencionado.

SIN COBRO DE PEAJE

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también manifestó que MML cuenta con los recursos suficientes para brindar los servicios esenciales en la vía Panamericana durante la aplicación del Plan Verano 2026.

“Quiero ser muy claro, no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Lo que estamos haciendo es atender las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada. Hoy contamos con los fondos necesarios porque hemos ejecutado la carta fianza”, expresó Reggiardo.

Al respecto, explicó que la comuna edil ejecutó la carta fianza por el incumplimiento de la concesionaria Rutas de Lima por un monto de 40 millones de dólares, para que así los ciudadanos puedas acceder a los servicios sin cobro de peaje.

