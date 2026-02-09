Poder Judicial declaró fundada solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra “El Monstruo”

La Corte Superior de Puente Piedra–Ventanilla declaró fundado el pedido de la Fiscalía y dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, Erick Moreno alias ‘El Monstruo‘, por los delitos de homicidio, sicariato y extorsión.

El peligroso criminal, que se encuentra recluido en la Base Naval del Callao desde que fue extraditado al Perú, estuvo ausente durante casi toda la audiencia. Su aparición se dio minutos antes de que finalice la sesión por lo que será notificado sobre la decisión del juez Roberth Rimachi Pilco a través de sus abogados.

Cabe señalar que la ejecución de la medida judicial se dará hasta que se resuelva la ampliación de la extradición de Moreno Hernández.

