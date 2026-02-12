Por esta razón Laura Spoya chocó su auto contra muro, según parte policial

En la madrugada de este 12 de febrero, la exreina de belleza Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Surco, luego de perder el control de su camioneta e impactar contra una pared. Según el parte policial, la modelo se habría quedado dormida al volante debido al cansancio por su carga laboral.

El informe señala que el efectivo PNP Víctor Álvarez Obregón acudió al lugar tras una alerta del serenazgo y constató el despiste del auto, conducido por la también figura del streaming. La propia Spoya indicó que el agotamiento habría provocado el siniestro.

Tras el fuerte choque, personal del Cuerpo General de Bomberos auxiliaron a la conductora y la trasladaron a una clínica cercana, donde permanece en observación médica. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente.

