Presidente del IGP tras nuevo sismo en Lima: “Es la cuarta réplica” | VIDEO

Este lunes 16 de junio se produjo un nuevo sismo en Lima, pues un movimiento de 4.2 grados remeció la capital peruana a las 12:40 del día. Si bien el nuevo temblor pasó desapercibido por muchas personas, los que sí sintieron comentaron cómo se sintió el sismo.

Ante ello, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, dio un nuevo reporte sobre el temblor en Lima. “Hace un momento ha ocurrido un sismo de 4.2 en la misma área donde ocurrió el evento de ayer entonces viene a ser una réplica muy aislada. Ayer ocurrieron tres réplicas y desde ese entonces no se presentó otro movimiento hasta ahora”, comentó ante Latina.

Asimismo, Tavera señaló que este nuevo sismo es una replica aislada ya que ocurrió varias horas después del sismo principal que fue el movimiento telúrico de 6.1 que ocurrió el último domingo 15 de junio en el Callao. “Todos los sismos que ocurren en torno al epicentro principal son consideradas réplicas. Podríamos pensar que las placas están tratando de estabilizarse tras el movimiento de ayer y probablemente con el transcurso de las horas, las réplicas vayan disminuyendo totalmente”, señaló.

Cabe mencionar que el titular del IGP no descarta que hayan nuevas réplicas ya que nuestro país está ubicado en una zona altamente sísmica. “Ya después vamos a volver con los sismos normales que ocurren siempre en el país. Esta es la cuarta réplica, tres ayer y una hoy. No se descarta que hayan más réplicas, no se puede decir sí o no porque siempre hay sismos en nuestro país y si las réplicas terminan, luego habrán los sismos que hay siempre”, culminó.

