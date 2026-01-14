Presunta negligencia médica en Hospital Loayza: habrían dejado material quirúrgico en paciente oncológico

La familia de Ronnie Suárez Pahuacho, un joven de 37 años, denuncia una presunta negligencia médica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Tras ser sometido a una cirugía por tumores en el colon, los familiares descubrieron mediante exámenes particulares que el paciente tiene lo que parece ser material quirúrgico alojado en el abdomen, lo que le ha provocado una infección generalizada.

CRONOLOGÍA DE UNA PRESUNTA NEGLIGENCIA

Ronnie Suárez, quien regresó de Estados Unidos en noviembre, ingresó inicialmente al hospital por un cuadro de anemia severa. Tras detectarle dos tumores, fue operado del colon sigmoides el 24 de diciembre y dado de alta el 2 de enero.

Sin embargo, en lugar de recuperarse, su salud se deterioró rápidamente. Ante la falta de respuestas en el hospital público, su familia acudió a un oncólogo particular. “La tomografía muestra material quirúrgico. Siente punzones debajo de la costilla que le impiden pararse o sentarse”, denunció un familiar.

ESTADO CRÍTICO Y FALTA DE ATENCIÓN URGENTE

De acuerdo a los familiares que presentaron la denuncia, los resultados de una colonoscopía y tomografías recientes muestran:

Material metálico (posible aguja): Alojado en la zona del colon.

Grapas abiertas: Presuntamente mal colocadas durante la cirugía inicial.

Sepsis: Infección generalizada con drenaje de materia fecal y pus por el ombligo.

Pese a que el especialista particular advirtió que a Ronnie le quedarían solo tres días de vida si no es intervenido de emergencia, la familia asegura que en el Hospital Loayza los médicos residentes se niegan a actuar de inmediato, argumentando que deben seguir protocolos administrativos de cero.

EXIGEN LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

Los familiares señalan directamente al Dr. Villanueva y al equipo de residentes por el error quirúrgico y la falta de auxilio posterior. Actualmente, el paciente permanece en una silla de ruedas en la puerta de emergencias sin recibir la cirugía de urgencia que requiere para extraer el objeto extraño y limpiar la infección.

La familia hizo un llamado desesperado al Ministro de Salud para que intervenga en el caso, se sancione a los responsables y se salve la vida de Ronnie Suárez, cuyo estado es calificado como crítico.

VIDEO RECOMENDADO