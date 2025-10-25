Procesión del Señor de los Milagros en el Callao: anuncian desvíos y rutas alternas

Después de 22 años, la sagrada imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao en una procesión que congregará a miles de fieles. Con motivo de este histórico retorno, la Municipalidad Provincial organizó un amplio operativo de seguridad y tránsito para resguardar a los asistentes y garantizar el orden durante toda la jornada.

La procesión comenzará a las 9:00 a.m., cuando el Nazareno Móvil ingrese al primer puerto por el cruce de las avenidas La Marina e Insurgentes, tras su traslado desde el Santuario de las Nazarenas. Luego de los homenajes oficiales, la ruta continuará por La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña. En este punto, el anda será descendida para que el Cristo morado continúe el recorrido a pie hasta la avenida República de Panamá, donde se celebrará una misa solemne a las 2:00 p.m., con presencia de autoridades locales y hermandades religiosas.

El alcalde provincial, Pedro Spadaro, destacó la importancia espiritual y cultural del evento, y afirmó que se han adoptado todas las medidas necesarias para que la actividad se desarrolle con tranquilidad y respeto. Para ello, se desplegará un contingente de policías, serenos, brigadistas, bomberos y voluntarios, además de ambulancias y puestos de auxilio distribuidos a lo largo del recorrido.

DESVÍOS Y RESTRICCIONES EN LAS VÍAS PRINCIPALES

La comuna chalaca anunció desvíos temporales en las avenidas La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña. Los vehículos serán redirigidos por rutas alternas como José Gálvez, Miguel Grau, Mariscal Castilla, Venezuela y la vía auxiliar de La Marina. Las restricciones regirán desde las primeras horas del domingo 26 de octubre y se levantarán al término de la ceremonia religiosa.

“El retorno del Señor de los Milagros es una celebración de fe y civismo que queremos vivir con orden y responsabilidad”, señaló Spadaro.

