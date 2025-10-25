Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Procesión del Señor de los Milagros en el Callao: anuncian desvíos y rutas alternas

Lima
jcastillo@latina.pe
jcastillo@latina.pe
Compartir

Después de 22 años, la sagrada imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao en una procesión que congregará a miles de fieles. Con motivo de este histórico retorno, la Municipalidad Provincial organizó un amplio operativo de seguridad y tránsito para resguardar a los asistentes y garantizar el orden durante toda la jornada.

La procesión comenzará a las 9:00 a.m., cuando el Nazareno Móvil ingrese al primer puerto por el cruce de las avenidas La Marina e Insurgentes, tras su traslado desde el Santuario de las Nazarenas. Luego de los homenajes oficiales, la ruta continuará por La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña. En este punto, el anda será descendida para que el Cristo morado continúe el recorrido a pie hasta la avenida República de Panamá, donde se celebrará una misa solemne a las 2:00 p.m., con presencia de autoridades locales y hermandades religiosas.

El alcalde provincial, Pedro Spadaro, destacó la importancia espiritual y cultural del evento, y afirmó que se han adoptado todas las medidas necesarias para que la actividad se desarrolle con tranquilidad y respeto. Para ello, se desplegará un contingente de policías, serenos, brigadistas, bomberos y voluntarios, además de ambulancias y puestos de auxilio distribuidos a lo largo del recorrido.

DESVÍOS Y RESTRICCIONES EN LAS VÍAS PRINCIPALES

La comuna chalaca anunció desvíos temporales en las avenidas La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña. Los vehículos serán redirigidos por rutas alternas como José Gálvez, Miguel Grau, Mariscal Castilla, Venezuela y la vía auxiliar de La Marina. Las restricciones regirán desde las primeras horas del domingo 26 de octubre y se levantarán al término de la ceremonia religiosa.

El retorno del Señor de los Milagros es una celebración de fe y civismo que queremos vivir con orden y responsabilidad”, señaló Spadaro.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo