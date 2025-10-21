Señor de los Milagros en el Callao: ¿a qué hora inicia la procesión y cuál será el recorrido este 26 de octubre?

Después de casi 22 años de espera, el Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao este domingo 26 de octubre, marcando un acontecimiento histórico para miles de fieles del primer puerto. La última vez que la venerada imagen visitó esta provincia fue el 23 de octubre de 2003, y su regreso ha despertado gran expectativa entre la comunidad religiosa chalaca.

El retorno del Cristo Moreno simboliza mucho más que una procesión: representa un reencuentro con las raíces, la fe y la unidad del pueblo chalaco. “Este retorno no es solo un acto religioso; es un reencuentro con nuestras raíces y con aquello que nos une como pueblo chalaco”, destacó el alcalde del Callao, Pedro Spadaro.

Para muchos devotos, esta visita significa recuperar una tradición interrumpida, donde la devoción al Señor de los Milagros se convierte en una expresión de esperanza en medio de tiempos difíciles.

RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS HACIA EL CALLAO

El recorrido iniciará a las 6 de la mañana, con la salida de la imagen desde el Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima. El Nazareno Móvil seguirá por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (ex Colonial), Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina y Guardia Chalaca, hasta llegar a la avenida Sáenz Peña.

La procesión culminará en el cruce con la avenida República de Panamá, donde se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros.

La Hermandad del Señor de los Milagros y la Municipalidad Provincial del Callao prevén la participación de miles de fieles, quienes acompañarán al Cristo Moreno con cánticos, oraciones y manifestaciones de agradecimiento. El evento religioso no solo resalta por su dimensión espiritual, sino también por su impacto cultural y social en la región.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El alcalde Spadaro reafirmó el compromiso de la gestión municipal para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de esta celebración. “El Callao vuelve a vivir su fe en las calles, como siempre lo soñamos. Nuestro compromiso es acompañar este reencuentro espiritual que tanto esperaron los chalacos”, señaló el burgomaestre.

La comuna chalaca informó que se están implementando medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza pública a lo largo de todo el recorrido. Además, se ha coordinado con la Policía Nacional, Defensa Civil y voluntarios religiosos para asegurar que esta manifestación de fe se realice con respeto y protección para todos los asistentes.

El regreso del Señor de los Milagros al Callao marca un momento histórico en la vida religiosa del país. Después de más de dos décadas, el Cristo de Pachacamilla volverá a bendecir las calles chalacas, reavivando una devoción que ha trascendido generaciones y que sigue siendo símbolo de unidad, fe y esperanza para miles de peruanos.