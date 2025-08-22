‘Quilca-El Peruano’: estación del Metropolitano cambia de nombre por los 200 años del diario oficial

La conocida estación del Metropolitano ubicada justo a unos metros de la sede central del diario El Peruano, en la avenida Alfonso Ugarte, cambiará de nombre en honor al diario oficial del Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer este cambio de nombre, el cual ya se observa en los revestimientos de esta concurrida estación.

A través de su cuenta de ‘X, la ATU informó que con el nuevo nombre ‘Quilca-El Peruano’ se rinde tributo a los 200 años del diario oficial del país.

✅ De esta manera, rendimos tributo al papel fundamental que ha tenido El Peruano en la historia del país, informando y fortaleciendo la institucionalidad desde su sede ubicada a pocos metros de esta estación. pic.twitter.com/yNm5fTCHgn — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 21, 2025

En la publicación también se informa que ahora esta estación será un lugar de encuentro con la historia, a través del material del archivo fotográfico y visual de Editora Perú llamado “El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia”.

HISTORIA EN ‘QUILCA-EL PERUANO’

Los ciudadanos podrán encontrar las siguientes muestras históricas en la estación ‘Quilca-El Peruano’.

Portadas históricas como la del primer ejemplar , publicado el 22 de octubre de 1825

Centrales dedicadas a plazas emblemáticas de Lima

