Reniec también entregará DNI el domingo 12 de abril hasta las 4 p. m.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que extenderá su horario de atención hasta este domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026. Esta decisión busca que ningún peruano se quede sin votar por no tener su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Más de 300 oficinas a nivel nacional tendrán un horario especial diferenciado este sábado 11 y domingo 12 de abril. Reniec recomendó a la ciudadanía verificar que el estado del trámite de su DNI se encuentre al 100% antes de acudir a la sede donde se realizará el recojo.

A continuación, conozca cuáles son las oficinas que estarán habilitadas en Lima este fin de semana y cual será su horario de atención.

SÁBADO 11 DE ABRIL

Atención de 06:00 a.m. a 6:00 p.m.

AG 06 de Agosto: Avenida 06 de Agosto N° 856, Jesús María

AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas

AG Canta: Jirón Independencia N° 308 (Municipio)

AG Cañete: Avenida Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, San Vicente

AG Huaral: Pasaje El Palmo con Calle Huaquilla (DEMUNA)

AG Matucana: Jirón Tacna 626, Centro Cívico

AG Oyón: Jirón Unión 216

AG Yauyos: Plaza Constitución N° 110

AG Chancay: Avenida Primero de Mayo cuadra 3

OR Ancash: Jirón Ancash N° 336-344, Cercado de Lima

OR Barranca: Avenida Independencia N° 674-678

OR Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440-446

OR Chosica: Jirón Chucuito N° 248

OR Cieneguilla: Avenida San Martín, Zona D, Tambo Viejo

OR Lurín: Asociación Centinela Mz. B Lote 5

OR Quilca: Jirón Quilca N° 501 y 525

OR Ventanilla: Avenida Pachacútec N° 225

OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6

Atención extendida de 07:00 a.m. a 11:59 p.m.

AG Huacho: Avenida Grau N° 295

OR Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545

OR Independencia: Calle Los Andes N° 486

OR Jesús María: Jirón Talara N° 130

OR Miraflores: Avenida Diez Canseco N° 230

OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241

OR San Borja: Avenida San Luis N° 1673

OR San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores, Canto Grande

OR San Juan de Miraflores: Avenida Billinghurst N° 767

OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich 592

OR Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947

Atención de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. (MAC)

MAC Callao: Av. Óscar R. Benavides 3866, Mall Aventura Plaza

MAC Lima Este: Carretera Central 111, Santa Anita

MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles 602, Mall Plaza

MAC Lima Sur: Av. Circunvalación 1583, SJM

MAC Ventanilla: Av. La Playa S/N

MAC Express Puruchuco: Av. Javier Prado Este 8680

DOMINGO 12 DE ABRIL (Horario único: de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.)

AG Cajatambo, Canta, Cañete, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay

OR Ancash, Barranca, Callao y Cercado de Lima

OR Chosica, Cieneguilla, Independencia, Jesús María

OR Lurín, Miraflores, Puente Piedra, Quilca

OR San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores

OR San Martín de Porres y Santa Anita

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