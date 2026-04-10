Reniec también entregará DNI el domingo 12 de abril hasta las 4 p. m.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que extenderá su horario de atención hasta este domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026. Esta decisión busca que ningún peruano se quede sin votar por no tener su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Más de 300 oficinas a nivel nacional tendrán un horario especial diferenciado este sábado 11 y domingo 12 de abril. Reniec recomendó a la ciudadanía verificar que el estado del trámite de su DNI se encuentre al 100% antes de acudir a la sede donde se realizará el recojo.
A continuación, conozca cuáles son las oficinas que estarán habilitadas en Lima este fin de semana y cual será su horario de atención.
SÁBADO 11 DE ABRIL
Atención de 06:00 a.m. a 6:00 p.m.
- AG 06 de Agosto: Avenida 06 de Agosto N° 856, Jesús María
- AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas
- AG Canta: Jirón Independencia N° 308 (Municipio)
- AG Cañete: Avenida Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, San Vicente
- AG Huaral: Pasaje El Palmo con Calle Huaquilla (DEMUNA)
- AG Matucana: Jirón Tacna 626, Centro Cívico
- AG Oyón: Jirón Unión 216
- AG Yauyos: Plaza Constitución N° 110
- AG Chancay: Avenida Primero de Mayo cuadra 3
- OR Ancash: Jirón Ancash N° 336-344, Cercado de Lima
- OR Barranca: Avenida Independencia N° 674-678
- OR Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440-446
- OR Chosica: Jirón Chucuito N° 248
- OR Cieneguilla: Avenida San Martín, Zona D, Tambo Viejo
- OR Lurín: Asociación Centinela Mz. B Lote 5
- OR Quilca: Jirón Quilca N° 501 y 525
- OR Ventanilla: Avenida Pachacútec N° 225
- OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6
Atención extendida de 07:00 a.m. a 11:59 p.m.
- AG Huacho: Avenida Grau N° 295
- OR Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545
- OR Independencia: Calle Los Andes N° 486
- OR Jesús María: Jirón Talara N° 130
- OR Miraflores: Avenida Diez Canseco N° 230
- OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241
- OR San Borja: Avenida San Luis N° 1673
- OR San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores, Canto Grande
- OR San Juan de Miraflores: Avenida Billinghurst N° 767
- OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich 592
- OR Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947
Atención de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. (MAC)
- MAC Callao: Av. Óscar R. Benavides 3866, Mall Aventura Plaza
- MAC Lima Este: Carretera Central 111, Santa Anita
- MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles 602, Mall Plaza
- MAC Lima Sur: Av. Circunvalación 1583, SJM
- MAC Ventanilla: Av. La Playa S/N
- MAC Express Puruchuco: Av. Javier Prado Este 8680
DOMINGO 12 DE ABRIL (Horario único: de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AG Cajatambo, Canta, Cañete, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay
- OR Ancash, Barranca, Callao y Cercado de Lima
- OR Chosica, Cieneguilla, Independencia, Jesús María
- OR Lurín, Miraflores, Puente Piedra, Quilca
- OR San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores
- OR San Martín de Porres y Santa Anita