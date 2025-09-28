Representante de Conet Perú ante crisis del sector transporte: “Vamos a comenzar a armar a los choferes”

En entrevista en Punto Final, representantes del transporte se manifestaron sobre los problemas que aquejan al sector. Señalaron que si no cuentan con seguridad y garantías, entonces acatarán un próximo paro. Anunciaron además algunas medidas por las que piensan optar como medidas de protección como el uso de armas por parte de los choferes, así como seguridad personal.

Julio Raurau, representante Conet Perú, resaltó que antes no se veían los hechos de criminalidad contra los transportista como se ven hoy en día. Atribuye como una de las causas a la migración.

“Es una modalidad que practicamente nos ha puesto pena de muerte a los peruanos. No solo a los transportistas sino por todos lados, ambulantes, vendedores, mototaxistas, ciudadanos”, expresó Raurau.

Martín Ojeda, asesor legal de Conet, comparó la situación con la que sucede desde hace varios años en otros países como en Colombia. “A nadie de estos criminales le interesa caja fiscalizada, están buscando efectivo”

“Primero comenzaron a matar a los llamadores. En Colombia ellos ya pasaron a ser los dueños de la empresa. Ese es el riesgo que corre el Perú en un sistema caótico”, explicó Ojeda, resaltando que en Medellín la reforma del transporte se vio paralizada.

Luis Gutiérrez, representante de Apsuper, resaltó que lo que falta es una coordinación por parte de todas las entidades del estado. “Nosotos hemos ido hoy con una voz a decirle que si mañana no tenemos seguridad, no saldremos a trabajar”, expresó en Punto Final. “Si no tenemos seguridad, va a haber paro”, enfatizó Gutiérrez.

Anunció que ante la situación, la Policía Nacional les han manifestado que se hará vigilancia sectorizada en las vías. Así como el uso de drones.

El representante de Apsuper informó además lo que les habría prometido el ministro del Interior. “Que a partir de mañana (lunes 29 de septiembre) nos van a apoyar vigilantemente en la ruta de acuerdo al servicio que tenemos. Moviéndose”, explicó.

MARTÍN OJEDA: “ESTA DISCUSIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO NOS ESTÁ DESANGRANDO”

Ojeda resaltó que están cansados de que las instituciones del Estado estén en disputa. “Esta discusión entre poderes del Estado nos está desangrando”, señaló.

Criticó que el Consejo del Estado no se reuna frente a la problemática del transporte. “Puede ser porque no hay voluntad política, protagonismo, por celos, ya me cancé de especular”, manifestó Martín Ojeda.

¿HAY PARO EL LUNES 29 DE OCTUBRE?

“Le hemos advertido al ministro Malaver que si no tenemos garantías, no vamos a salir a trabajar. Si no nos resguardan adecuadamente, vamos a comenzar a bloquear con todas nuestras unidades”, anunció en Punto Final, Julio Raurau, representante Conet Perú.

Explicó que no pueden seguir permitiendo que el sicariato y la extorsión sigan afectando a los transportistas.

Anunció además que lo que plantearon al ministro Malaver es que van a “comenzar a armar a nuestros choferes”. “Tenemos que autoprotegernos”. agregó.

Señaló que también están pensando en contratar a su propia seguridad. Luis Gutierrez señaló que lo que piden no es para ellos, sino para la ciudadanía, representada por los pasajeros.

VIDEO RECOMENDADO