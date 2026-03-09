Sacerdote es acusado de tocamientos indebidos a menores durante el sacramento de la confesión

Marco Antonio Agüero Vidal, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, fue detenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, por tocamientos indebidos. Su intervención desató un altercado en la sede religiosa por parte de fieles que se mostraban a favor y en contra de la orden judicial.

Las víctimas hicieron pública su denuncia al sentir la inacción de las altas esferas del Arzobispado de Lima. Según señalaron, acusaron al párroco ante las autoridades eclesiásticas y solicitaron su retiro desde diciembre del 2025, sin embargo, este siguió participando en misas y confesando a adultos y menores hasta el miércoles 4 de marzo, fecha en que fue capturado.

A través de su abogada, cada una de las afectadas señaló que el padre cometía los abusos durante el sacramento de la confesión. Para ello juntaba dos sillas y así sentarse cerca a las víctimas antes de dar riendas sueltas a sus bajos instintos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7