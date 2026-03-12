Salvan de morir a niño que fue golpeado por yegua, el medio de transporte de su familia

Un menor de 5 años de edad se ha convertido en un verdadero milagro en el Centro Poblado Polloc, Caserío San José, distrito de La Encañada, región Cajamarca y es que se salvó de morir luego de ser golpeado mientras jugaba en su vivienda por nada menos que una yegua, animal que usa su familia como medio de transporte.

Producto del fuerte impacto, el pequeño Leonel sufrió una fractura en el hueso frontal del rostro. Según se conoció, el animal lo pateó entre la frente y nariz, lo cual ocasionó la separación del lado original de ambos ojos.

María Isidora Minchan Díaz, madre del menor, auxilió a su hijo y lo traslado al Hospital Regional de Cajamarca, pero fue referido al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja ante la gravedad de sus heridas.

Los médicos hallaron una fractura de múltiples fragmentos, por lo cual realizaron una cirugía de base de cráneo anterior. Después de llevar un proceso de recuperación durante un año, Leonel está listo para retomar su vida normal y volver al colegio luego del accidente que puso su vida en grave riesgo.

