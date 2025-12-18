San Marcos suspende clases presenciales por alerta de Influenza H3N2

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión temporal de las actividades académicas presenciales en todas sus sedes como medida preventiva ante la presencia del virus de la Influenza H3N2 en el país. La decisión fue comunicada oficialmente este jueves 18 de diciembre de 2025 y rige desde las 12 del mediodía, según informó la casa de estudios a través de un comunicado dirigido a su comunidad universitaria.

De acuerdo con el pronunciamiento institucional, la medida responde a criterios de salud pública y busca reducir los riesgos de contagio entre estudiantes, docentes y personal administrativo, así como evitar aglomeraciones dentro del campus universitario. La UNMSM, considerada la universidad más antigua de América, precisó que la suspensión alcanza únicamente a las actividades académicas presenciales, mientras se evalúa la evolución de la situación sanitaria.

El comunicado señala que este periodo será aprovechado para ejecutar acciones sanitarias en las instalaciones universitarias, entre ellas la desinfección de áreas de alto tránsito y la limpieza continua de los espacios comunes. Estas labores forman parte de un plan preventivo orientado a salvaguardar la salud de la comunidad sanmarquina y garantizar condiciones adecuadas para un eventual retorno a la presencialidad.

ALGUNAS EXCEPCIONES

No obstante, la universidad aclaró que aquellas actividades cuya naturaleza requiera necesariamente la presencia física deberán ser coordinadas de manera directa por las facultades y dependencias correspondientes. Ello, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y evitar una paralización total de funciones estratégicas dentro de la institución.

En su mensaje, la UNMSM también exhortó a los estudiantes a mantener las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de salud, como el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas, el lavado frecuente de manos y la atención oportuna ante cualquier señal de alarma. Asimismo, recomendó acudir a la Clínica Universitaria o a un centro de salud cercano si se presentan síntomas compatibles con la influenza.

Finalmente, la universidad informó que cualquier actualización sobre la suspensión de actividades o nuevas disposiciones será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales. La decisión se da en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada a nivel nacional, en el que diversas instituciones evalúan medidas preventivas para contener la propagación del virus y proteger a la población.

