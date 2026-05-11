México envía nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba: “No incluye petróleo”

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, anunció este lunes 11 de mayo que un barco de ayuda humanitaria zarpó con dirección a Cuba, el país caribeño que actualmente atraviesa una aguda crisis sistemática debido a los bloqueos impuestos por Estados Unidos.

Durante las transmisiones en horario matutino de la presidenta Sheinbaum, señaló que México se está “orientando” en “otros apoyos humanitarios”, referido a que no está enviando cargamento de petróleo.

Desde febrero, México ha enviado 3.000 toneladas de insumos de primera necesaidad a Cuba, como leche, productos cárnicos, arroz, artículos de higiene entre otros elementos.

“No estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba”, declaró Shainbaum en las “Mañaneras”.

Recordemos que el 1 de mayo Donald Trump decidió reforzar el bloqueo a Cuba, sancionando a los bancos extranjeros que trabajen junto al gobierno de Díaz-Canel, además de colocar nuevas imposiciones a las empresas y personas involucradas en el sector de energía y minería de la isla.

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