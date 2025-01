¡Se lanzó del carro! Empresaria se salva de ser secuestrada en Los Olivos | VIDEO

En Los Olivos, una empresaria se salvó de ser secuestrada por un grupo de delincuentes. En un acto valiente, la joven logró lanzarse del auto en el que se encontraba, golpeándose la cabeza, pero escapando a toda prisa.

«Tuve miedo que me llevaran, que pudieran hacer lo que quisieran conmigo. No entendí lo que estaba pasando. Me vi dentro del carro y dije ‘aquí me van a matar’. A la primera que pude, salté y me tiré a la pista», relató la víctima.

De acuerdo con su testimonio, los atacantes serían de nacionalidad venezolana. Además de ello, otra víctima de los delincuentes, intentó escapar con su minivan, pero terminó chocando contra otro automóvil.

A pesar de haber evitado el secuestro, las víctimas continúan recibiendo amenazas, lo que mantiene la tensión en la comunidad. Los agresores, que dispararon al aire durante su fuga, siguen prófugos.

