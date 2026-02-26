Se registra fuerte incendio en almacén cerca a hospital Almenara: EsSalud evacúa pacientes

Un incendio de gran magnitud se registra en un almacén ubicado en el jirón García Naranjo, en el distrito de La Victoria. El siniestro ocurre a sólo una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, lo que ha provocado que se evacúe a los pacientes.

Más de 20 unidades de Bomberos llegaron hasta la zona para intentar controlar las llamas. Hasta el momento no se ha reportado víctimas mortales.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la Red Prestacional Almenara procedió a la evacuación de los pacientes a una zona segura.

