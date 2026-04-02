Semana Santa: peaje de Villa rompe récord con 141 mil vehículos y genera congestión en retorno a Lima

Restricción de camiones en la Carretera Central desvió carga pesada hacia la Panamericana Sur, provocando demoras de hasta tres horas y media.

El peaje de Villa, en la Panamericana Sur, registró un flujo histórico de 141 mil vehículos en sentido norte a sur durante el feriado de Semana Santa, informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). La cifra supera todos los registros previos y se atribuye al plan especial aplicado por el cierre del Plan verano 2026.

El alto tránsito generó complicaciones en el retorno a Lima. La tarde del miércoles 1 de abril se reportó fuerte congestión en sentido sur a norte, debido a la restricción temporal de camiones en la Carretera Central dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

DESVÍO DE CAMIONES AGRAVÓ EL TRÁFICO

Según EMAPE, la medida obligó a empresas de transporte a desviar unidades de carga pesada hacia la Panamericana Sur, incrementando el flujo vehicular y provocando demoras de hasta tres horas y media, incluso hasta el peaje de Chilca.

Ante este escenario, la entidad exhortó a que los camiones circulen en horario nocturno y advirtió sanciones para quienes incumplan. Además, anunció la ampliación de carriles en tramos clave y un operativo especial para el retorno del domingo, mientras la Municipalidad de Lima mantiene el monitoreo del tránsito y canales de atención para emergencias.

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