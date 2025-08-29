Senamhi advierte humedad, llovizna y nubosidad en estos distritos de Lima

La especialista Bremilda Sutizal, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a Latina Noticias que Lima Metropolitana atraviesa días de alta nubosidad y humedad que continuarán hasta finales de agosto. Estas condiciones, señaló, no solo se presentan en la capital, sino también en gran parte de la costa peruana.

Según Sutizal, actualmente está vigente un aviso meteorológico relacionado al incremento de vientos en la costa, el cual se mantendrá desde este viernes hasta el domingo 31 de agosto. Este fenómeno favorece la mayor incidencia de humedad, que se concentra especialmente en los distritos cercanos al litoral.

La especialista precisó que durante estos días las mañanas y atardeceres seguirán siendo mayormente nublados, aunque existe la probabilidad de que se observe brillo solar en algunos sectores más alejados de la ciudad, como Lima Norte y Lima Este. Sin embargo, la presencia de humedad continuará afectando a los distritos costeros.

“Hay zonas de Lima donde la humedad se acentúa mucho más, como Ticlio Chico y Villa María del Triunfo, que son áreas de lomas. Allí la nubosidad y la humedad se mantienen la mayor parte del día durante la estación de invierno”, indicó Sutizal.

TEMPERATURAS MÍNIMAS

Respecto a las temperaturas mínimas, el Senamhi estima que se mantendrán entre los 13 y 15 grados hasta fin de mes. Los valores más bajos se registrarán en distritos alejados como La Molina, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, mientras que en zonas cercanas al litoral, como Callao, Jesús María y Surco, se esperan temperaturas cercanas a los 15 grados.

A nivel nacional, Sutizal informó que en la sierra se presentan condiciones de escasa nubosidad, con incremento de vientos por las tardes en regiones como Puno, Moquegua y Tacna.

Finalmente, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del Senamhi y tomar precauciones, como consumir bebidas y comidas calientes para contrarrestar las bajas temperaturas.