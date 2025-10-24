Senamhi advierte temperaturas de “moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras regiones

Atención. Durante este fin de semana, Lima y otras regiones presentarán temperaturas de “moderada a fuerte intensidad”, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) tras emitir una alerta naranja en varias zonas del país.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 25 de octubre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la sierra y costa sur. 📲 https://t.co/LvUwniVfsZ#CuidaTuPiel Utiliza gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares. pic.twitter.com/s6cC77nuYg — Senamhi (@Senamhiperu) October 22, 2025

A través de su página oficial, el ente estatal indicó que la nubosidad ya no será intensa como estuvo siendo en las anteriores semanas por lo que habrá mayor radiación ultravioleta. “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, mencionó el Senamhi.

Esta alerta durará hasta la noche del sábado 25 de octubre y comprende las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

