Senamhi informa que Lima soportó su madrugada más fría: este distrito llegó a los 10 grados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó que Lima registró su madrugada más fría del año, pues este lunes 18 de agosto algunas zonas de la capital llegaron a los 10.8 grados y que con el pasar de los días, la temperatura va a descender.

El ente estatal indicó que estas bajas temperaturas se han dado y seguirán registrándose debido a las condiciones del cielo despejado ya que favorecen la pérdida de calor en el superficie terrestre durante la noche.

LA MOLINA LLEGÓ A LOS 10 GRADOS

Es la zona de Lima Este la que más sintió el frío, pues La Molina registró 10.8 grados centígrados, según lo que informó el Senamhi en sus cuentas oficiales. Cabe mencionar que la madrugada del domingo, La Molina también registró la temperatura más baja con 11 grados y con el pasar de los días estas cifras irán descendiendo.

Matt Nieto, quien es especialista en meteorología del Senamhi, explicó que el invierno aún continúa y que es por ello las bajas temperaturas en las noches. “Este descenso está condicionado no solo por la estacionalidad, sino también por la aproximación de la Dana Oriana”, explicó a Agencia Andina.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7