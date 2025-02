Shakira: Dirección Médica de la Clínica Delgado se pronuncia tras filtración de datos de la cantante

La Dirección Médica de la Clínica Delgado emitió un comunicado dirigido a su staff médico tras la filtración de datos de la cantante colombiana Shakira. «… le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad», se lee.

Este comunicado se envió tras la difusión en redes sociales de información relacionada al ingreso de Shakira al área de Emergencias de la Clínica Delgado. Además, de las medicinas y tratamiento que está recibiendo.

SHAKIRA CANCELÓ LA PRIMERA FECHA DE SU CONCIERTO EN PERÚ

En horas de la tarde de este 16 de febrero, la artista colombiana Shakira envió un comunicado en el que informó que, por problemas de salud, no podrá realizar el concierto programado para hoy en el Estadio Nacional.

«Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médico que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», se lee.

En el mensaje, además, la cantante de «La Loba» indicó que se encuentra triste por no poder brindar dicha presentación al público peruano, quienes muchos de ellos vinieron desde lejos para verla brillar en el escenario.

VIDEO RECOMENDADO