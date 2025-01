Video revela presencia de Darwin Condori en comisaría el día del hallazgo del cuerpo Sheyla Cóndor

La madre de Sheyla Cóndor se mostró devastada luego que saliera a la luz un video que muestra que Darwin Condori, principal sospechoso del feminicidio de su hija, estuvo en la comisaría Santa Luzmila, en Comas, contradiciendo así la versión de los agentes que afirmaron no haberlo visto ese día.

Ante las cámaras de Latina Noticias, Elsa Torres, madre de la víctima, expresó su dolor e indignación ante estos nuevos hechos.

«Me quedo sorprendida, el día 15, 16 he andado buscando a mi hija, pidiendo apoyo a la Policía que no me hicieron caso y este desgraciado, yo acabo de salir de esa comisaría y él está ingresando y mira los policías que dijeron que no lo conocen, que no saben nada. Por qué tantas injusticias» , dijo con la voz entrecortada la mujer, quien exigió justicia.

El video, de solo unos segundos, muestra cómo Darwin Condori ingresó a la dependencia policial alrededor de la 1:00 p.m. El hallazgo del cuerpo de Sheyla Cóndor en el departamento del sospechoso ocurrió horas después, lo que añade más interrogantes al caso y pone de relieve fallas en la respuesta policial.

«Ellos decían que no lo conocen, pero él estaba entrando a la comisaría, en ese momento era para que le pueda detener, si ya sabían que este asesino estaba buscado. Qué han esperado, hay encubrimiento en esta comisaría», añadió la mujer indignada.