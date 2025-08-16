Sicarios se hacen pasar por deliverys y asesinan a hombre dentro de restaurante

De terror. Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos por parte de dos sicarios que se hicieron pasar por repartidores de delivery. El hecho ocurrió en la cuadra 30 de la avenida Universitaria, distrito de San Martín de Porres y aterró a los comensales que estaban en el lugar.

Pues en pleno almuerzo, este ciudadano colombiano se encontraba junto a una acompañante cuando de pronto ingresan dos sicarios que dejaron su moto afuera e ingresaron a disparar generando una infernal balacera que dejó un muerto y tres personas heridas.

Los peritos de criminalística llegaron al lugar y encontraron hasta 30 casquillos de bala. El fallecido era un hombre de nacionalidad colombiana y hasta el momento no se ha identificado su nombre. Cabe mencionar que el hecho se produjo en el restaurante ‘Rinconcito colombiano’ en la urbanización Pacífico.

Los vecinos comentan que dicha zona es muy peligrosa a cualquier hora del día, además, alguna bala perdida pudo haberle caído a un niño o persona inocente que esté cerca del lugar. Cámaras de seguridad captaron la llegada de los sicarios en moto y ahora las autoridades investigan el caso.

